 Миколаївців запрошують на навчання в Центр підготовки до національного спротиву

  • 7 квітня , 2026 вівторок

Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує на навчання

Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує цивільних громадян долучитися до навчання у травні!

Програма курсу охоплює 48 годин навчання з вкрай необхідних у наш час дисциплін, серед яких:

  • тактична підготовка;
  • стрілецька підготовка;
  • домедична допомога;
  • інженерна підготовка та мінна безпека;
  • військові технології та безпілотні системи;
  • психологічна підготовка;
  • топографія та орієнтування на місцевості;
  • зв'язок;
  • міжнародне гуманітарне право.
Оголошення Миколаївської ОВАОголошення Миколаївської ОВА

У Центрі багато часу приділяється практиці, тому ви зможете відчути себе справжнім оператором дрона через симулятор, навчитеся правильно та швидко накладати турнікет на пораненого у разі необхідності, а також безпечно поводитися зі зброєю.

Курс є абсолютно безкоштовним, адже ми працюємо за державною програмою.

Важливо: до навчання запрошуються лише цивільні особи віком від 18 років.

Навчальні заняття відбуваються у будні дні (понеділок/четвер) з 9:30 до 16:30 та тривають упродовж місяця.

Для реєстрації перейдіть за посиланням та заповніть невеличку анкету.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

