Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує на навчання
12:37, 07 квітня, 2026
Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує цивільних громадян долучитися до навчання у травні!
Програма курсу охоплює 48 годин навчання з вкрай необхідних у наш час дисциплін, серед яких:
- тактична підготовка;
- стрілецька підготовка;
- домедична допомога;
- інженерна підготовка та мінна безпека;
- військові технології та безпілотні системи;
- психологічна підготовка;
- топографія та орієнтування на місцевості;
- зв'язок;
- міжнародне гуманітарне право.
У Центрі багато часу приділяється практиці, тому ви зможете відчути себе справжнім оператором дрона через симулятор, навчитеся правильно та швидко накладати турнікет на пораненого у разі необхідності, а також безпечно поводитися зі зброєю.
Курс є абсолютно безкоштовним, адже ми працюємо за державною програмою.
Важливо: до навчання запрошуються лише цивільні особи віком від 18 років.
Навчальні заняття відбуваються у будні дні (понеділок/четвер) з 9:30 до 16:30 та тривають упродовж місяця.
Для реєстрації перейдіть за посиланням та заповніть невеличку анкету.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА
Останні новини про: Миколаївщина
