Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує на навчання

Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує цивільних громадян долучитися до навчання у травні!

Програма курсу охоплює 48 годин навчання з вкрай необхідних у наш час дисциплін, серед яких:

тактична підготовка;

стрілецька підготовка;

домедична допомога;

інженерна підготовка та мінна безпека;

військові технології та безпілотні системи;

психологічна підготовка;

топографія та орієнтування на місцевості;

зв'язок;

міжнародне гуманітарне право.

Оголошення Миколаївської ОВА

У Центрі багато часу приділяється практиці, тому ви зможете відчути себе справжнім оператором дрона через симулятор, навчитеся правильно та швидко накладати турнікет на пораненого у разі необхідності, а також безпечно поводитися зі зброєю.

Курс є абсолютно безкоштовним, адже ми працюємо за державною програмою.

Важливо: до навчання запрошуються лише цивільні особи віком від 18 років.

Навчальні заняття відбуваються у будні дні (понеділок/четвер) з 9:30 до 16:30 та тривають упродовж місяця.

Для реєстрації перейдіть за посиланням та заповніть невеличку анкету.