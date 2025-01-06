Конгрес США визнав перемогу Трампа на виборах
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- Володимир Коваль
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22:15, 06 січня, 2025
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У понеділок, 6 січня, Конгрес США на спеціальному засіданні офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Під час засідання Конгресу відбувалася процедура формального підрахунку голосів Колегії виборників, які визначають підтримку кандидатів. Під час підрахунку не було висунуто жодних заперечень щодо результатів.
Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс, яка головувала на засіданні, офіційно оголосила про затвердження результатів голосування.
Згідно із законодавством США, таке оголошення є офіційним підтвердженням осіб, обраних на посади президента і віцепрезидента.
20 січня Дональд Трамп складе присягу та офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів.
Вибори 47-го президента США
6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.
Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.
Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.
З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.
Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.
А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».
Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.
Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Нагадаємо, що речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.
Нагадаємо, раніше Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі.
Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший, син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.
Нагадаємо, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа
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