Конгрес США визнав перемогу Трампа на виборах

У понеділок, 6 січня, Конгрес США на спеціальному засіданні офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Під час засідання Конгресу відбувалася процедура формального підрахунку голосів Колегії виборників, які визначають підтримку кандидатів. Під час підрахунку не було висунуто жодних заперечень щодо результатів.

Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс, яка головувала на засіданні, офіційно оголосила про затвердження результатів голосування.

Згідно із законодавством США, таке оголошення є офіційним підтвердженням осіб, обраних на посади президента і віцепрезидента.

20 січня Дональд Трамп складе присягу та офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа