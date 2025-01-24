Європейці наполягають на участі США у миротворчій місії в Україні, — Bloomberg

Європейські посадовці закликають американців гарантувати безпеку України, фото: Reuters

Європейські посадовці наполягають на тому, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе зобов’язання щодо гарантування безпеки України, зокрема шляхом участі американських військових у можливій миротворчій місії.

Як повідомляє Bloomberg, союзники підтримують позицію президента України Володимира Зеленського, який вважає, що участь США у таких миротворчих силах є ключовою для забезпечення їхньої надійності. Хоча Дональд Трамп наразі утримується від чіткої позиції, аналітики припускають, що США можуть у майбутньому погодитися на цю ініціативу.

На даний момент європейські країни намагаються зрозуміти та вплинути на підхід нової адміністрації США до цього питання. Проте Трамп також прагне вибудувати діалог із президентом Росії Володимиром Путіним, що додає невизначеності.

Один із європейських високопосадовців попередив, що у випадку, якщо Європа буде змушена самостійно відправляти миротворців, це може негативно вплинути на єдність НАТО і довіру до трансатлантичного партнерства. Такий розвиток подій міг би навіть поставити під загрозу майбутнє Альянсу.

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Дипломати також зазначають, що позиція Трампа щодо підтримки України почала змінюватися. Його команда під час приватних розмов демонструє готовність США надати гарантії безпеки Україні.

Втім, Трамп може вимагати від Європи взяти на себе більшу частину зобов’язань, пов’язаних із забезпеченням виконання будь-яких домовленостей, адже він вважає війну в Україні більше європейською проблемою.

При цьому команда президента дала зрозуміти, що США не планують брати безпосередню участь у відновленні України. Це питання, за їхніми словами, має вирішуватися за рахунок приватного сектора, а не державних коштів.

Слід також зазначити, що Дональд Трамп нещодавно заявив, що його український колега Володимир Зеленський не мав допустити повномасштабної війни, і сказав, що той «не ангел».

Крім того, Дональд Трамп закликав Путіна піти на угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши у разі відмови посилення санкцій і тарифів проти РФ. Дональд Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», тому що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним».