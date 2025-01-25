Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Очільниця фракції «Європейська солідарність» в міській раді Олена Кісельова. Архівне фото: «МикВісті»

Голова постійної комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова запропонувала створити спеціальну комісію для погодження обрізки дерев з фахівцями державної екологічної інспекції.

Про це вона сказала під час засідання комісії міської ради, у пʼятницю, 24 січня, пишуть «МикВісті».

За її словами, таке рішення допоможе уникнути конфліктів та досягти більш ефективного вирішення питань, повʼязаних з обрізкою дерев у місті.

«Якщо постійно виникають такі ненормальні аспекти взаємодії з екоінспекцією, і вони хочуть приймати участь в обрізанні, зробіть комісію. Перед обрізанням нехай вони погоджують що обрізати, а що не обрізати. Нехай на цьому етапі будуть конфлікти, дискусії, вирішення, а не після того. Ну чесне слово, дуже ганебно бачити, як місто вирішує питання про обрізку дерев», — каже Олена Кісельова.

Однак, перший заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов вважає, що така ініціатива не буде мати юридичної сили.

«Я не проти, щоб у нас зʼявилось щось місцеве, хоча фактично воно не буде мати юридичної сили з точки зору відповідальності. Просто домовились і все. Будь-яка норма повинна передбачати відповідальність за її невиконання, а ми не зможемо передбачити відповідальність, тому що у нас немає повноважень приймати такі норми», — зазначив він.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».