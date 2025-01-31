Україну відкинули на 100 років, зруйнували енергосистему, — держсекретар США про наслідки війни

Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю заявив, що війна з Росією відкинула Україну на 100 років назад, зруйнувавши її енергосистему та змусивши багатьох українців виїхати з країни.

В інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі він зазначив, що продовження конфлікту руйнує Україну.

«Україну відкинули на 100 років назад, її енергосистему зруйновано. Комусь доведеться платити за відновлення всього цього. А скільки українців виїхало з України і зараз живе в інших країнах? Вони можуть ніколи не повернутися. І це – це майбутнє, і воно під загрозою», — наголосив він.

Також він впевнений, що попередня адміністрація США переконала людей повірити, що Україна може «не просто перемогти Росію, а знищити її», повернути все до стану 2012 чи 2014 років. Однак, на його думку, продовження війни лише руйнує Україну і забирає її території.

Марко Рубіо закликав президента Володимира Зеленського прийняти реальний стан речей для вирішення конфлікту. Він також висловив думку, що кожній стороні доведеться чимось пожертвувати для припинення війни під час переговорів.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Слід зазначити, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що завдяки ухваленню рішення про заборону на прямі перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним зупинив сепаратизм у країні.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що війна, розв’язана Росією проти України, має закінчитися в спосіб, який відповідає прагненням українського народу.