Зеленський звільнив Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки

Євген Мойсюк. Фото: Міноборони

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Євген Мойсюк обіймав цю посаду менш ніж рік.

Про це йдеться в указі Зеленського №74/2025.

Євген Мойсюк був призначений спецуповноваженим 13 лютого 2024 року. На той момент Володимир Зеленський зазначав, що створення цієї посади відбулося у межах перезавантаження державних інституцій.

«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», — зазначав тоді президент.

Євген Мойсюк — колишній командувач Десантно-штурмових військ, перед цим — командир 81-ї аеромобільної бригади та комбат десантно-штурмового батальйону 25-ї бригади.

Нагадаємо, що 28 січня Кабінет міністрів на нинішньому засіданні звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.