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Зеленський заявив, що пропонуватиме РФ обміняти Курщину на окуповані території України

Президент України Володимир Зеленський, фото: Getty ImagеsПрезидент України Володимир Зеленський, фото: Getty Imagеs

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на потенційних переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним, буде пропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем українських військових, на окуповані території України.

Про це він сказав в інтерв’ю Guardian.

Однак, президент не пояснив, які саме території Україна вимагатиме повернути, але запевнив, що «всі наші території важливі, тут немає пріоритету».

Також він знову сказав, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна могла виступати на них із «позиції сили». Американські компанії, які захочуть вкладатися у відновлення України, отримають вигідні контракти та інвестиційні поступки.

«Ті, хто допомагають нам врятувати Україну, матимуть можливість відновити її разом зі своїм бізнесом та українським бізнесом. Усі ці питання ми готові обговорити детально», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що в американського лідера Дональда Трампа на цей момент відсутній «офіційний план» припинення війни між Україною та РФ.

Водночас Сполучені Штати Америки вже ведуть переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін зазначив, що готовий «виділити людей»для переговорів з Україною щодо припинення війни і назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що зараз є всі можливості для завершення війни у 2025 році й президент США Дональд Трамп також цього хоче.

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