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Україна розраховує на союзницькі гарантії безпеки від США та Європи, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президентаПрезидент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери очікують продовження позитивних переговорів із США, які мають привести до надання гарантій безпеки від союзників.

Про це він повідомив сьогодні, 15 березня, під час брифінгу.

Зокрема, він зазначив, що після останньої зустрічі між Україною та США очікується «продовження позитивних результатів». 

«Передусім всі розраховують, що той позитивний результат, який був досягнений на останній зустрічі України та США буде продовжуватись. І який призведе до зустрічі союзників: України, Америки та європейців. Всі розраховують, що гарантії безпеки будуть союзницькі: гарантії безпеки Україні від Європи, США, та інших охочих нам допомагати», – заявив Зеленський.

Що відомо про «30-денну тишу»?

11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює». 

Згодом, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зробив «багатообіцяючу заяву, але вона не була повною». 

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