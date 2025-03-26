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Трамп припустив, що Путін навмисно затягує час із мирною угоду щодо України

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін може навмисно затягувати час із мирною угодою щодо України.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

— Я не знаю. Але я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, хоча, можливо, вони затягують час, — зазначив американський президент.

Дональд Трамп додав, що і сам використовував таку тактику в бізнесі, відкладаючи підписання угод, щоб зберігати контроль над ситуацією.

— Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте; я не хочу підписувати контракт, я хочу щось на кшталт «залишатися в грі», але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі, — сказав Дональд Трамп.

Він також знову наголосив на тому, що і Росія, і Україна щотижня втрачають у середньому 2500 солдатів.

— Це не американці, але для мене це не має значення… Я бачу жахливі фото з полів битв. Повсюди руки, ноги, голови… І я просто хочу, щоб це припинилося, — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна погодилися забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, уникати застосування сили та не використовувати комерційні судна у військових цілях.

Однак після цього Росія висунула додаткові вимоги, серед яких — послаблення санкцій проти її сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне ці умови для погодження на припинення вогню в Чорному морі.

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що українські військові не припинять боротьбу, навіть якщо залишаться без зброї, поки не матимуть прийнятних умов для міцного миру.

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