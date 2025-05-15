Москва звинувачує Україну в «шоу» навколо переговорів, Київ відповідає: Це зневага до миру

Марія Захарова, фото: world.comments.ua

Мирні переговори між Україною та Росією, заплановані у Стамбулі, перенесли на другу половину дня.

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, заявивши, що ініціатива належить турецькій стороні. Водночас вона звинуватила Київ у «суперечливих заявах» і спробах «влаштовувати шоу» навколо зустрічі, тоді як Москва нібито готова до «серйозної розмови» про «усунення першопричин конфлікту».

У Києві на це відреагували критично. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дії РФ свідчать про зневагу до партнерів і самого мирного процесу. Він наголосив, що Україна не є перешкодою для досягнення миру, але Росія демонструє відверте нехтування мирними ініціативами.

— Це критичний тиждень для наших зусиль. І теж ми підходимо до тієї межі, коли світ має посилювати тиск на російського агресора, щоб зупинити війну, — наголосив Андрій Сибіга.

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Він також зазначив, що українську делегацію в Туреччині очолює президент Володимир Зеленський. Також у її складі — керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента РосіїВолодимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».