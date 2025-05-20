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Угорщина офіційно виходить з Міжнародного кримінального суду

Національні збори Угорщини ухвалили рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду, фото IndexНаціональні збори Угорщини ухвалили рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду, фото Index

Національні збори Угорщини ухвалили рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), скасувавши дію Римського статуту після 23 років.

Про це повідомляє Index.

За рішення проголосували 134 депутати, 37 виступили проти, а 7 утрималися. Законопроєкт на розгляд парламенту подав віцепрем'єр-міністр Жолт Шем’єн у квітні.

Після голосування міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що уряд незабаром офіційно проінформує ООН про вихід з суду. За його словами, цей процес передбачає підписання відповідного рішення Президентом Угорщини та його офіційне оприлюднення.

Уряд Угорщини пояснив своє рішення тим, що МКС, на їхню думку, перетворився на політичну організацію, віддаляючись від своєї першочергової мети. Представник уряду Гергей Гуляш також зазначив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає звинувачення проти глави уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу одним із прикладів політизації суду.

Нагадаємо, що Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Від 1 січня 2025 року вона отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом цього суду. Зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Також з 1 лютого 2025 року у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

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