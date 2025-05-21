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США очікують від Росії умови для припинення вогню, — Рубіо

Марко Рубіо, фото: getty imagesМарко Рубіо, фото: getty images

Росія готує перелік вимог, які, на її думку, мають бути виконані для досягнення припинення вогню в Україні.

США чекають на ці пропозиції, щоб краще зрозуміти плани Кремля, повідомив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті, пише Politico.

— Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються написати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню, що потім дозволило б провести більш широкі переговори, — сказав Марко Рубіо.

Йдеться про продовження переговорного процесу після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбулась напередодні. Однак, за інформацією джерел, ця розмова не принесла прориву, чого очікували європейські союзники та Україна. Хоча Дональд Трамп заявив, що його розмова з президентом Росії минула «дуже добре», а її тон і дух «були чудовими».

На тлі побоювань, що Москва навмисно затягує процес, США поки не демонструють готовність до рішучої зміни своєї політики щодо Кремля.

Нещодавно, Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським заявив, що саме Україна та Росія мають самостійно вирішити, як закінчити війну.

Крім цього, раніше Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-чотирьох тижнів стане зрозуміло, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

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