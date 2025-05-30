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В ОП заявили про готовність до переговорів: Україна очікує обіцяний меморандум від РФ

Україна готова до чергового раунду переговорів із Росією, однак очікує від Москви проєкт документа — меморандум щодо можливого припинення вогню.

Про це заявили представники української влади, зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак і заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга, пише УП.

У коментарі французькому виданню Le Monde Андрій Єрмак підкреслив, що Україна прагне конструктивного діалогу, а тому вважає важливим отримати позицію російської сторони у вигляді письмового проєкту.

Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві підтвердив, що Київ передав Москві власне бачення параметрів майбутнього перемир’я ще після останньої зустрічі в Стамбулі.

«Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була предметною, важливо отримати завчасно документ», — наголосив Андрій Сибіга.

Раніше, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не буде публічно обговорювати умови свого «меморандуму» щодо врегулювання ситуації в Україні, підкресливши, що такі переговори мають проходити в закритому режимі.

Також Дмитро Пєсков заявив, що Україна поки не надала відповіді на пропозицію Росії щодо проведення другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

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