Мединський заявив, що умови РФ на перемовинах у 2022 році були «м'якші»

Володимир Мединський. Фото: ТАСС

Глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що умови, які Росія пропонувала у 2022 році, начебто були «м’якшими», ніж ті, які висуває сьогодні.

Про це він заявив в інтерв'ю RT, фрагменти якого розтиражували російські ЗМІ.

Мединський стверджує, що якби Україна була готова і «сама ухвалювала за себе рішення», то мирну угоду начебто могли підписати вже 28 лютого 2022 року. І в ній ішлося лише про те, щоб Україна не вступала до НАТО і не розміщувала іноземні бази на своїй території.

Крім того, йшлося про начебто рівні права в Україні для російської мови та УПЦ МП і про визнання Криму російським. Адже там, як стверджує Мединський, «був найбільш демократично проведений референдум, який можна собі уявити».

Він розповів, що після того, як російська делегація в 2022 році презентувала проєкт договору, президент України Володимир Зеленський начебто «мовчав два тижні» і зустрічався в цей час із представниками Великої Британії та США.

— Після цього росіянам сказали: «Наші іноземні партнери проти укладення договору». Який ми вже погодили, — стверджує Володимир Мединський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що не підтримує ідею проведення переговорів із Україною на рівні лідерів. Водночас він порівняв українську владу з терористичною організацією.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.