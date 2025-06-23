Президент вимагає звіт щодо ракетного удару РФ по полігону на півдні

Зеленський: удар по полігону не перший, є втрати серед військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує повний звіт про обставини та наслідки ракетного удару Росії по полігону на півдні України, внаслідок якого загинули й були поранені українські військові.

Про це він сказав у зверненні ввечері 22 червня.

— Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар – не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив про розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема, йшлося про застосування дронів Нацгвардією та необхідність посилити боротьбу з російськими дронами-розвідниками.

Як відомо, російська армія 22 червня атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ на Миколаївщині. На момент удару на полігоні проходили заняття з військовослужбовцями, поранені 14 людей.

Для розслідування обставин створено спеціальну комісію, також працюють правоохоронні органи. У ЗСУ заявили, що вживаються додаткові заходи для посилення безпеки на полігонах.