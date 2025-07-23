Єврокомісія висловила Зеленському занепокоєння через закон щодо НАБУ і САП: вимагають пояснень

Єврокомісія висловила Зеленському занепокоєння через закон щодо НАБУ і САП. Фото: pon.org.ua

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловила серйозну стурбованість щодо ухвалення закону №12414, який звужує повноваження НАБУ та САП.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пишуть РБК-Україна та Liga.net.

У Брюсселі зазначили, що ухвалені зміни можуть суттєво послабити незалежність ключових антикорупційних органів України. За словами Мерсьє, фон дер Ляєн звернулась до Зеленського із проханням надати офіційні пояснення щодо цих законодавчих змін.

У Єврокомісії наголосили, що НАБУ та САП є наріжними елементами антикорупційної системи України та мають залишатися незалежними. Там також нагадали, що повага до верховенства права і боротьба з корупцією є базовими умовами для держав-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

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«Тут не може бути компромісу», — підкреслив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу, які можуть зробити Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру залежними від рішень Генерального прокурора.

Пізніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву щодо законопроєкту №12414. У заяві наголосили, що у разі його ухвалення НАБУ втратить незалежність, а керівник САП стане номінальною фігурою.

Також на загрозу від ухвалення законопроєкту вказали у Transparency International Ukraine. У своїй заяві організація попереджає, що нові норми можуть надати VIP-імунітет для фігурантів топкорупційних справ.

Водночас Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що після ухвалення цього закону САП працюватиме у складі Офісу Генпрокурора, але збереже власні провадження. Він наголосив, що «САП відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ».

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.