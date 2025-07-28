Тимошенко заявила, що не дасть голоси за повернення незалежності НАБУ та САП

Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: «МикВісті»

На тлі дискусій щодо обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, партія «Батьківщина» ініціює альтернативний законопроєкт. Лідерка політичної сили пропонує змінити механізм призначення керівників антикорупційних органів, передавши ці повноваження Асамблеї з Героїв України.

Таку думку Юлія Тимошенко висловила в етері «Еспресо».

— 11 років і останні в тому числі 5 років з корупцією в країні бореться якраз НАБУ, САП і Антикорупційний суд. Результати вся країна знає. Я навіть розповідати їх не буду, що зараз у нас з корупцією. І тому, важливо, щоб антикорупційні органи були реально незалежні від всіх. Погано, коли вони залежні від президента, від уряду, від Генерального прокурора, ну, так само погано, коли вони залежать від іноземних громадян, мету яких ми взагалі в Україні не знаємо. Тому вони мусять бути насправді незалежними, — переконана Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що вони підготували альтернативний законопроєкт.

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— І тому ми подумали, як команда, за тим, а як їх зробити незалежними? Як їх призначати так, щоби вони нікому, власне кажучи, не підпорядковувались із тих, хто має доступ до грошей, фінансів, бюджету і всього іншого. І тому ми вносимо альтернативний законопроєкт, який, на наш погляд, може цю ситуацію виправити, — розповіла Юлія Тимошенко.

В «Батьківщині» переконані, що незалежність має бути не лише від української влади, а й від іноземних дорадчих структур. На думку Тимошенко, виходом із ситуації може стати створення національного механізму призначення. У законопроєкті «Батьківщини» пропонується формування Національної асамблеї з Героїв України, які отримали це звання за участь у бойових діях.

— Іноземні громадяни призначають антикорупційні органи. І ми подумали, а чого б нам не створити Національну Асамблею, яка б, наприклад, могла бути створена з Героїв України, які отримали Героїв за участь в бойових діях. У нас їх сьогодні живих — 211. Дати їм можливість, замість цієї міжнародної дорадчої ради, яка нікому не зрозуміла, зараз перезавантажити НАБУ, САП, Антикорупційний суд. І щоб вони голосуванням, послухавши всіх кандидатів, вибрали найдостойнішого, — зазначила голова фракції.

Тимошенко підкреслила, що її фракція підтримуватиме виключно свій законопроєкт, і вже розпочала роботу над ще одним, щодо виключення іноземних дорадчих органів із усіх законів.

— Я буду переконувати президента, парламент, фракції, всіх людей в Україні, які можуть приймати рішення, в тому, що треба такий закон приймати, — зазначила Юлія Тимошенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Закон про незалежність НАБУ і САП ухвалять цього тижня.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.