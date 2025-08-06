Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    6 серпня, 2025

  • 34.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 34.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ може погодитися на «повітряне перемирʼя», щоб задовольнити Трампа, — ЗМІ

Наслідки ракетної атаки по Києву 31 липня. Фото: Efrem Lukatsky/AP PhotoНаслідки ракетної атаки по Києву 31 липня. Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo

Кремль розглядає можливі поступки президенту США Дональда Трампа, які стосуються його спроб завершити повномасштабну війну в Україні.

Про це агентство Bloomberg дізналось від неназваних співрозмовників у РФ.

За їхніми даними, російська влада розглядає потенційні поступки Трампу щодо мирного врегулювання як спробу відвернути загрозу вторинних санкцій США.

«Однією з таких поступок може стати тимчасове припинення авіаударів, зокрема ударів дронами та ракетами, як жест деескалації — за умови, що Україна підпише відповідну угоду», — цитує Bloomberg одне з джерел.

Співрозмовники агентства також зазначають, що майбутній візит спецпосланника президента США Стівена Віткоффа до Москви може стати «останнім шансом» для домовленості між Кремлем і Трампом, попри низькі шанси на успіх.

Водночас джерела наголошують, що стратегічні цілі Владіміра Путіна щодо війни проти України залишаються незмінними, і про повне припинення бойових дій мова поки не йде.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня. За Трампа, ініціатива зустрічі належить російській стороні.

Останні новини про: Війна в Україні

Про удари РФ, санкції та співпрацю в обороні: Зеленський поговорив з Трампом
Якщо ціну на нафту знизити на $10 за барель, то Путін зупинить війну, — Трамп
Спецпредставник Трампа прилетів до Москви, — ЗМІ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
новини

Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» не зверталось в поліцію з приводу пожежі парку у «Дружба», — депутат облради

Світлана Іванченко
новини

НАЗК знайшло порушення у декларації Фалька: секретар міськради готовий оскаржити це в суді

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Спецпредставник Трампа прилетів до Москви, — ЗМІ
Якщо ціну на нафту знизити на $10 за барель, то Путін зупинить війну, — Трамп
Про удари РФ, санкції та співпрацю в обороні: Зеленський поговорив з Трампом

Зайшли в купе, а опинились в сауні: пасажири потягу Миколаїв – Івано-Франківськ поскаржились 40-градусну спеку у вагонах

Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова» з-під російських обстрілів

1 година тому

Енергетична незалежність півдня: як Одеса і Миколаїв борються за світло, тепло та стабільність

СТАТТЯ

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay