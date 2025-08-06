РФ може погодитися на «повітряне перемирʼя», щоб задовольнити Трампа, — ЗМІ

Наслідки ракетної атаки по Києву 31 липня. Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo

Кремль розглядає можливі поступки президенту США Дональда Трампа, які стосуються його спроб завершити повномасштабну війну в Україні.

Про це агентство Bloomberg дізналось від неназваних співрозмовників у РФ.

За їхніми даними, російська влада розглядає потенційні поступки Трампу щодо мирного врегулювання як спробу відвернути загрозу вторинних санкцій США.

«Однією з таких поступок може стати тимчасове припинення авіаударів, зокрема ударів дронами та ракетами, як жест деескалації — за умови, що Україна підпише відповідну угоду», — цитує Bloomberg одне з джерел.

Співрозмовники агентства також зазначають, що майбутній візит спецпосланника президента США Стівена Віткоффа до Москви може стати «останнім шансом» для домовленості між Кремлем і Трампом, попри низькі шанси на успіх.

Водночас джерела наголошують, що стратегічні цілі Владіміра Путіна щодо війни проти України залишаються незмінними, і про повне припинення бойових дій мова поки не йде.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня. За Трампа, ініціатива зустрічі належить російській стороні.