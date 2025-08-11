Зустріч у п’ятницю перевірить наміри Путіна щодо миру, — генсек НАТО

Марк Рютте. Фото: president.gov.ua

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що запланована на п’ятницю зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці стане важливим випробуванням для можливого припинення війни в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ABC News.

Рютте підкреслив, що зустріч перевірить, наскільки серйозно Путін готовий зупинити бойові дії. За його словами, під час подальших переговорів ключовими темами стануть питання територій, гарантій безпеки та права України самостійно визначати своє майбутнє як суверенної держави, без обмежень щодо чисельності її армії.

Для НАТО, за його словами, також не повинно бути обмежень щодо присутності на східному фланзі.

Рютте визнав, що Росія зараз контролює частину довоєнних українських територій, і це доведеться враховувати під час перемовин. Він наголосив, що у майбутніх угодах можливе лише фактичне визнання цього контролю, але не офіційне юридичне підтвердження.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

Тим часом NBC News із посиланням на джерела пише, що Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня має відбутися зустріч Трампа та Путіна. Джерела телеканалу CNN також заявили, що Білий дім не відкидає можливості участі Зеленського в деяких зустрічах.

Слід також зазначити, що європейські лідери хочуть провести переговори з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним.