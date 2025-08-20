Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів

Дональд Туск. Фото: Getty ImagesДональд Туск. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх мирних переговорів між Україною та РФ в Угорщині.

Про це він написав у своїй мережі Х.

Туск нагадав про проведенні переговорів саме у столиці Угорщини, де у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум. Тоді Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила тимчасова окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році.

— Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце, — зазначив Дональд Туск.

В Білому домі зазначили, що президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт, як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За даними Sky News, Женева вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються Росії, а Будапешт не подобається Києву.

Повідомляється, що в якості інших місць проведення зустрічі розглядаються Відень і Доха. Нагадаємо, що  Володимир Путін запропонував провести зустріч з Володимиром Зеленським у Москві.

Крім того, міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що країна надасть Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Останні новини про: Війна в Україні

Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси
У Миколаєві командир, якого підозрють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою
З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих, — Прокудін
Реклама

Читайте також:

новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
новини

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Альона Коханчук
новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих, — Прокудін
У Миколаєві командир, якого підозрють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою
Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Меру Баштанки повідомили про підозру у розтраті грошей під час закупівлі одягу для військових

2 години тому

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay