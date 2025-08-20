«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів

Дональд Туск. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх мирних переговорів між Україною та РФ в Угорщині.

Про це він написав у своїй мережі Х.

Туск нагадав про проведенні переговорів саме у столиці Угорщини, де у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум. Тоді Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила тимчасова окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році.

— Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце, — зазначив Дональд Туск.

В Білому домі зазначили, що президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт, як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За даними Sky News, Женева вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються Росії, а Будапешт не подобається Києву.

Повідомляється, що в якості інших місць проведення зустрічі розглядаються Відень і Доха. Нагадаємо, що Володимир Путін запропонував провести зустріч з Володимиром Зеленським у Москві.

Крім того, міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що країна надасть Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.