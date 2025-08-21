Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Парламент затвердив новий закон про державну політику національної пам’яті

Фото: Верховна Рада УкраїниПарламент затвердив новий закон про державну політику національної пам’яті. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт про засади оновленої державної політики національної пам’яті.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон має врегулювати питання формування та реалізації державної політики національної пам’яті, визначення її принципів, завдань, повноважень та основних напрямів діяльності суб’єктів політики. Закон окреслює правові засади відновлення та збереження національної пам’яті та встановлює форми увічнення історичних подій.

Зокрема, документ уточнює правовий статус Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої влади. Це дозволить забезпечити належне фінансування та ефективну діяльність установи, яка координується Кабінетом Міністрів України.

Закон також вводить нову термінологію: замість поняття «пам’ятка» використовуватиметься «місця пам’яті», а їхній перелік розширено та уточнено.

Документ вперше закріплює визначення терміну «рашизм» як різновиду тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського режиму і ґрунтуються на традиціях російського шовінізму, імперіалізму та тоталітарних практик минулого.

Відновлення та збереження національної пам’яті, захист державної мови та охорона культурної спадщини тепер визначені як питання національної безпеки.

Зміни внесли й в самі процеси відновлення національної історичної пам’яті. Особливу увагу приділено питанням найменування і перейменування вулиць, площ, закладів та установ. Відтепер ухвалені нові назви не можна буде змінювати протягом щонайменше десяти років.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані впродовж шести місяців прибрати з публічного простору усі символи російської імперської політики, інакше відповідальність за невиконання цих вимог нестимуть голови громад, а згодом – обласні адміністрації.

Крім того, у законі офіційно визнано державними нагородами України відзнаки, започатковані ще Українською Народною Республікою та Українською головною визвольною радою. Вони вручалися борцям за незалежність у ХХ столітті, і тепер їхнє значення буде закріплено в сучасній правовій системі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про професійну освіту», за який проголосували 285 депутатів. 

