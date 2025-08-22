Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    22 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Румунія готова надати бази НАТО для F-35 задля миру в Україні,  — прем’єр

Іліє Боложан. Фото: Getty ImagesІліє Боложан. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Іліє Болоян заявив, що надання своїх військових баз союзникам по НАТО може стати внеском Румунії в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Agerpres.

За його словами, позиція Бухареста у питанні гарантій безпеки була послідовною від самого початку: Румунія не відправлятиме війська в Україну, але, як член НАТО, надаватиме свої бази для спільного використання.

Іліє Боложан підкреслив, що румунські аеропорти й нині використовуються для повітряних патрулів, моніторингу Чорного моря та міжнародних навчань. Тому розміщення на них F-35 союзників є логічним продовженням співпраці й вагомим внеском країни у спільні зусилля задля миру.

Раніше Reuters писало, що мирні пропозиції Москви передбачають не лише передачу частини українських територій, а й надання російській мові статусу офіційної на частині або на всій території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у ході переговорів «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО». Він також зауважив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.

