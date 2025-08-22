Іліє Боложан. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Іліє Болоян заявив, що надання своїх військових баз союзникам по НАТО може стати внеском Румунії в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Agerpres.

За його словами, позиція Бухареста у питанні гарантій безпеки була послідовною від самого початку: Румунія не відправлятиме війська в Україну, але, як член НАТО, надаватиме свої бази для спільного використання.

Іліє Боложан підкреслив, що румунські аеропорти й нині використовуються для повітряних патрулів, моніторингу Чорного моря та міжнародних навчань. Тому розміщення на них F-35 союзників є логічним продовженням співпраці й вагомим внеском країни у спільні зусилля задля миру.

Раніше Reuters писало, що мирні пропозиції Москви передбачають не лише передачу частини українських територій, а й надання російській мові статусу офіційної на частині або на всій території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у ході переговорів «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО». Він також зауважив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.