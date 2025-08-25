Удари по нафтопроводу «Дружба» б’ють і по самій Україні, — МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар тисне руку під час зустрічі з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Фото: МЗС Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що атаки на нафтопровід «Дружба» суперечать не лише національним інтересам Братислави, а й нібито завдають шкоди самій Україні.

Про це повідомило агентство TASR.

За словами міністра, він обговорив ситуацію телефоном із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Юрай Бланар наголосив, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який працює на російській нафті, нині є важливим постачальником дизеля для України — він покриває близько 10% її щомісячного споживання.

— Ми розуміємо, що для України це складна ситуація, але ця інфраструктура надзвичайно важлива для нас. Ба більше, сама Україна ризикує залишитися без пального, завдаючи ударів по цьому маршруту. Наш національний інтерес — захистити ці поставки, тому ми відкрито говоримо з українською стороною, — заявив словацький міністр.

Юрай Бланар також додав, що продовжить обговорювати питання на європейському рівні та вже завтра проведе відеоконференцію з віцепрем’єром України.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина знову повідомила про призупинення постачання російської нафти трубопроводом «Дружба». Це сталося після того, як уніч з четверга на п'ятницю, 21 серпня, Сили оборони завдали удару дронами по російській нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області. Ця станція є найбільшим вузлом нафтопроводу «Дружба».

Раніше, 19 серпня, МЗС Угорщини повідомив, що запрацював знову нафтопровід «Дружба», який раніше повністю зупинив роботу через удари українських безпілотників. Тоді Петер Сіярто заявив українській стороні, що «ця війна не ж нашою — не втягуйте нас у неї».