    26 серпня, 2025

Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі

Міністри України та Бенілюксу зустрілися в Одесі. Фото: Андрій Сибіга / ХМіністри України та Бенілюксу зустрілися в Одесі. Фото: Андрій Сибіга / Х

Бельгія, Нідерланди та Люксембург через Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть 2 мільйони євро для підтримки центру протезування Superhumans в Одесі.

Про це повідомила представниця МЗС Нідерландів Хелен Баккер на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Люксембургу та Бельгії. За її словами, ці кошти допоможуть забезпечити необхідну медичну допомогу навіть під час війни, пише Укрінформ.

Хелен Баккер також наголосила, що російські атаки ракетами та дронами лише підкреслюють нагальність міжнародної підтримки України й посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, 26 серпня в Одесі відбулася перша зустріч у форматі Україна-Бенілюкс, під час якої сторони підтвердили подальшу допомогу Києву у сфері безпеки, відбудови та євроатлантичної інтеграції.

