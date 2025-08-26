В Одесі пройшла перша зустріч у форматі Україна-Бенілюкс: головні домовленості

Міністри України та Бенілюксу зустрілися в Одесі. Фото: Андрій Сибіга / Х

У вівторок, 26 серпня, в Одесі відбулася перша зустріч у новому форматі Україна-Бенілюкс. Міністри закордонних справ України, Бельгії та Люксембургу, а також представник МЗС Нідерландів підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та засудили російську агресію.

У спільній заяві наголошується, що країни Бенілюксу продовжуватимуть надавати Києву гуманітарну, військову, фінансову й політичну допомогу, а також допомогу у відбудові. Вони пообіцяли узгоджувати свої дії з ЄС і надалі запроваджувати санкції проти Росії, пише «Європейська правда».

Окремо підкреслено, що майбутнє України — у ЄС і НАТО. Країни також підтвердили прихильність створенню спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

Серед напрямків подальшої співпраці визначили безпеку і оборону, гуманітарне розмінування, енергетику, цифрову трансформацію, кіберзахист та інвестиції.

Слід зазначити, що формат Україна-Бенілюкс створили для поглиблення співпраці та координації між Україною й трьома державами, які є співзасновницями ЄС та НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Одесу з візитом відвідала міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Андрій Сибіга зазначив, що австрійська колега продовжує розвивати динаміку українсько-австрійських відносин.