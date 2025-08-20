Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 26.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси

До Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій СибігаДо Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій Сибіга

До Одеси з візитом прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Про це повідомив у соцмережі Х керівник МЗС України Андрій Сибіга.

Це вже третій її візит до України з моменту призначення у березні.

Андрій Сибіга зазначив, що австрійська колега продовжує розвивати динаміку українсько-австрійських відносин.

«Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня», – зазначив керівник МЗС України.

За його словами, візит розпочався з вшанування пам’яті загиблих захисників України.

До Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій СибігаДо Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій Сибіга
До Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій СибігаДо Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій Сибіга

Слід нагадати, що влада Одещини підписала Меморандум про взаєморозуміння з федеральною землею Верхня Австрія. За словами Олега Кіпера, співпраця з Австрією допоможе прискорити процес відбудови регіону та покращити якість життя місцевих мешканців.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: загинула людина, серед поранених — дитина
«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва
«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів
Реклама

Читайте також:

новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів
«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва
Обстріли Херсонщини: загинула людина, серед поранених — дитина

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Меру Баштанки повідомили про підозру у розтраті грошей під час закупівлі одягу для військових

21 година тому

На ремонт театру драми та музкомедії в Миколаєві витратять понад ₴3 млн

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay