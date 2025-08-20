Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси
- Марія Хаміцевич
14:00, 20 серпня, 2025
До Одеси з візитом прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
Про це повідомив у соцмережі Х керівник МЗС України Андрій Сибіга.
Це вже третій її візит до України з моменту призначення у березні.
Андрій Сибіга зазначив, що австрійська колега продовжує розвивати динаміку українсько-австрійських відносин.
«Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня», – зазначив керівник МЗС України.
За його словами, візит розпочався з вшанування пам’яті загиблих захисників України.
Слід нагадати, що влада Одещини підписала Меморандум про взаєморозуміння з федеральною землею Верхня Австрія. За словами Олега Кіпера, співпраця з Австрією допоможе прискорити процес відбудови регіону та покращити якість життя місцевих мешканців.
