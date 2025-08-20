Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси

До Одеси прибула глава МЗС Австрії. Фото: Х / Андрій Сибіга

До Одеси з візитом прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Про це повідомив у соцмережі Х керівник МЗС України Андрій Сибіга.

Це вже третій її візит до України з моменту призначення у березні.

Андрій Сибіга зазначив, що австрійська колега продовжує розвивати динаміку українсько-австрійських відносин.

«Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня», – зазначив керівник МЗС України.

За його словами, візит розпочався з вшанування пам’яті загиблих захисників України.

Слід нагадати, що влада Одещини підписала Меморандум про взаєморозуміння з федеральною землею Верхня Австрія. За словами Олега Кіпера, співпраця з Австрією допоможе прискорити процес відбудови регіону та покращити якість життя місцевих мешканців.