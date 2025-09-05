Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають надати як Україні, так і Росії

Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають дати і Україні, і Росії. Фото: belta.by

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки під час врегулювання війни повинні бути надані як Україні, так і Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю на полях Східного економічного форуму, пише «УП».

Дмитро Пєсков повторив наратив про нібито «втягування України в НАТО» та назвав це «однією з причин конфлікту».

За його словами, що під час «врегулювання» гарантії безпеки повинні бути надані і українцям, і росіянам.

Він додав, що для зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом поки немає конкретних домовленостей. Водночас така розмова, за словами спікера Кремля, може бути організована «дуже швидко».

Раніше повідомлялось, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, усі відповідні напрацювання будуть готові вже найближчими днями.

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні блоки гарантій безпеки для України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ.