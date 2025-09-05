Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Майже 53% поляків проти підтримки вступу України до НАТО, — опитування

Прапори НАТО, Польщі та України. Фото: Армія.informПрапори НАТО, Польщі та України. Фото: Армія.inform

У Польщі зростає кількість противників підтримки євроатлантичної інтеграції України. Так лише 33,5% підтримали її вступ в НАТО, коли 52,7% респондентів виступили проти цієї політики, а 13,8% не склали чіткої позиції. Всього опитали 1069 респондентів.

Згідно з новим опитуванням IBRiS для видання Rzeczpospolita, ставлення до України в Північноатлантичному альянсі дуже залежить від партійної приналежності. Найбільше прихильників інтеграції України до НАТО серед виборців урядового табору — 59%. Водночас серед опозиційних партій («Право і справедливість», «Конфедерація», «Разем») майже 74% виборців висловилися проти.

Майже 53% поляків проти підтримки вступу України до НАТО. Інфографіка: RzeczpospolitaМайже 53% поляків проти підтримки вступу України до НАТО. Інфографіка: Rzeczpospolita

Соціологічний зріз показує, що противниками членства України в Альянсі частіше є чоловіки (64%), люди віком від 50 років (61%), мешканці сіл (62%) та особи з початковою чи професійно-технічною освітою (71%). Переважно вони отримують інформацію від телеканалів TVP (68%) та TV Republika (65%), дотримуються правих поглядів (70%) і вважають свій матеріальний стан незадовільним (91%).

Дослідження також засвідчило зростання скептицизму щодо майбутнього України в НАТО серед поляків. Так, у серпні 2023 року аналогічне опитування IBRiS показало, що 47,7% респондентів не погоджувалися з негайним членством України в Північноатлантичному альянсі, тоді як зараз частка противників перевищила 52%.

Нагадаємо, раніше Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, «становили загрозу громадській безпеці та порядку на польській території».

