Польща видворила з країни 15 громадян України: вони «становили загрозу громадській безпеці»

Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, «становили загрозу громадській безпеці та порядку на польській території».

Про це повідомила польська прикордонна служба та RMF-24.

За словами прикордонників, деякі українці, яких вислали з Польщі, раніше були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема, за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону.

Один із висланих українців був у переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Окрім цього, висланим українцям заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

«Польща — дружня та відкрита країна для іноземців. Однак, немає і ніколи не буде згоди на порушення ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватимуть на будь-які порушення нашого правового порядку», — сказала речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

Як пише RMF 24, від початку 2025 року Польщу примусово покинули 1100 іноземців.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які мають статус тимчасового захисту в країні. Він заявив, що не погоджується на «привілейоване ставлення» до іноземців та пообіцяв представити власний проєкт закону.

