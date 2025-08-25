«В першу чергу поляки»: Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям

Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям. Фото: The Warsaw

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які мають статус тимчасового захисту в країні. Він заявив, що не погоджується на «привілейоване ставлення» до іноземців та пообіцяв представити власний проєкт закону.

Про це він повідомив, у понеділок, 25 серпня. Перед цим закон ухвалив Сеймом, за документ проголосували 58 депутатів, проти були 34.

«Президент Кароль Навроцький не погоджується на привілейоване ставлення до громадян інших країн. Тому він прийняв рішення накласти вето на закон про допомогу громадянам України в його поточному вигляді й представить власні правові пропозиції. Ми тримаємо слово! #ВПершуЧергуПоляки», — йдеться в дописі на офіційній сторінці Президента Польщі.

Навроцький переконаний, що стратегічна позиція Польщі щодо війни РФ проти України залишається незмінною, проте «суспільні настрої та фінансові реалії істотно змінилися», пише видання Onet.

— Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу, — прим.) «800+» повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі, — наголосив Кароль Навроцький.

Вето президента заблокувало і продовження дії закону, який передбачав збереження тимчасового захисту для українців у Польщі до 4 березня 2026 року.

Президент Польщі закликав уряд і парламент за два тижні напрацювати нову редакцію документа. Очікується, що оновлений законопроєкт розглянуть під час засідань Сейму 9–12 вересня.

Керівник канцелярії президента Збігнев Богуцький пояснив, що рішення «не спрямоване проти українців, які легально працюють і сплачують податки».

Він зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.

— Саме поляки є господарями у своїй країні, і саме поляки повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність, — сказав Збігнев Богуцький.

Наразі тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 30 вересня 2025 року згідно зі спецзаконом «Про допомогу громадянам України у зв’язку з війною».

Нагадаємо, що у червні цього року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали майже 33 тисячі громадян України. Станом на кінець місяця під дією цього механізму перебували 4,31 мільйона українців.