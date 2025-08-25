Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«В першу чергу поляки»: Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям

Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям. Фото: The WarsawПрезидент Польщі заветував закон про допомогу українцям. Фото: The Warsaw

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які мають статус тимчасового захисту в країні. Він заявив, що не погоджується на «привілейоване ставлення» до іноземців та пообіцяв представити власний проєкт закону.

Про це він повідомив, у понеділок, 25 серпня. Перед цим закон ухвалив Сеймом, за документ проголосували 58 депутатів, проти були 34.

«Президент Кароль Навроцький не погоджується на привілейоване ставлення до громадян інших країн. Тому він прийняв рішення накласти вето на закон про допомогу громадянам України в його поточному вигляді й представить власні правові пропозиції. Ми тримаємо слово! #ВПершуЧергуПоляки», — йдеться в дописі на офіційній сторінці Президента Польщі.

Навроцький переконаний, що стратегічна позиція Польщі щодо війни РФ проти України залишається незмінною, проте «суспільні настрої та фінансові реалії істотно змінилися», пише видання Onet.

Реклама

— Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу, — прим.) «800+» повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі, — наголосив Кароль Навроцький.

Вето президента заблокувало і продовження дії закону, який передбачав збереження тимчасового захисту для українців у Польщі до 4 березня 2026 року.

Президент Польщі закликав уряд і парламент за два тижні напрацювати нову редакцію документа. Очікується, що оновлений законопроєкт розглянуть під час засідань Сейму 9–12 вересня.

Керівник канцелярії президента Збігнев Богуцький пояснив, що рішення «не спрямоване проти українців, які легально працюють і сплачують податки».

Він зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків. 

— Саме поляки є господарями у своїй країні, і саме поляки повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність, — сказав Збігнев Богуцький.

Наразі тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 30 вересня 2025 року згідно зі спецзаконом «Про допомогу громадянам України у зв’язку з війною».

Нагадаємо, що у червні цього року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали майже 33 тисячі громадян України. Станом на кінець місяця під дією цього механізму перебували 4,31 мільйона українців.

Останні новини про: Війна в Україні

До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії
Удари по нафтопроводу «Дружба» б’ють і по самій Україні, — МЗС Словаччини
У Раді зареєстрували законопроєкт про виїзд за кордон для чоловіків до 25 років
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Раді зареєстрували законопроєкт про виїзд за кордон для чоловіків до 25 років
Удари по нафтопроводу «Дружба» б’ють і по самій Україні, — МЗС Словаччини
До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

На Черкащині помер мобілізований: версії ТЦК та близьких різняться

5 годин тому

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд ЄСВ

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay