Будапешт блокуватиме вступ України в ЄС не зважаючи на думку Росії, — МЗС Угорщини

Глави МЗС Угорщини та РФ Петер Сіярто і Сергій Лавров. Фото: російське пропагандистське видання РИА Новости

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що позиція його країни щодо вступу України до Європейського Союзу залишається незмінною, і їм «байдуже» на думку президента Росії Володимира Путіна.

Про це він повідомив 5 вересня на своїй сторінці у соцмережі X, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського. Раніше Зеленський зазначав, що дивується, чому Угорщина все ще блокує членство України в ЄС, адже навіть Москва не виступає проти цього.

«Знову ж таки, Зеленський оцінює ситуацію за власними мірками. Позиція Угорщини не визначається зовнішнім впливом. Нам байдуже, що думає Москва щодо членства України в ЄС. Незалежно від того, як Зеленський розраховує на вплив Росії, Угорщина не підтримує вступ України до Євросоюзу», — написав Петер Сіярто.

Нагадаємо, Угорщина раніше вже повідомляла, що не дасть згоди на те, щоб Україна та Європейський Союз відкрили перший кластер переговорів про вступ країни до блоку.

Також наразі Будапешт судиться з ЄС через використання російських активів для допомоги Україні