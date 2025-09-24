«Я був здивований, але це гарний сигнал»: Зеленський про пост Трампа щодо повернення всіх територій України

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент України Володимир Зеленський назвав позитивним сигналом заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна може повернути всі окуповані території.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Трошки (здивувався, — прим.). Так. Я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях, у моїй армії і у міцності підтримки Сполучених Штатів, але президент США був більш позитивний у цьому і він показав, що він хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо тепер, що ми готові закінчили цю війну так швидко, як це можливо. Він хоче, я хочу, наші люди хочуть, але він (Трамп, — прим.) зрозумів, що Путін не хоче, і він (Трамп, — прим.) бачить, що він (Путін, — прим.) не виграє, але каже усім, що виграє», — каже Володимир Зеленський.

За його словами, зміна риторики президента США є «дуже позитивним сигналом».

«Так, це був для мене сюрприз. Але я побачив, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Побачимо, але, дай Боже, щоб так і було», — додав президент України.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на його думку в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів. Водночас він побажав обидвом сторонам збройного конфлікту «успіху».