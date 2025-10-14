Мер Миколаєва Сєнкевич поділився досвідом профілактики корупції

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич. Фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про антикорупційні ініціативи, які впроваджують у місті. Він поділився досвідом під час презентації нового порталу «Доброчесність у місцевому самоврядуванні», який розробила Асоціація міст України.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

«Часто чую запитання: навіщо нам доброчесність і як вона впливає на роботу? Все просто: доброчесність — це довіра партнерів і містян. Усередині міста це не лише про «хороших людей», а про сучасні процеси та правила, які змушують систему працювати прозоро й відповідально», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Під час заходу він розповів про співпрацю Миколаєва з Антикорупційною ініціативою ЄС та впровадження кращих практик прозорості.

Серед уже реалізованих антикорупційних кроків:

створено сайт із відкритими звітами про міжнародну допомогу;

проведено оцінку доброчесності комунальних підприємств і розпочато корпоративну реформу: сформовано наглядову раду «Миколаївводоканалу», готують конкурс на посаду гендиректора та план мінімізації ризиків для ще двох КП;

запроваджено моніторинг цін для будівельних і ремонтних робіт, оновлено структуру міськради для швидшого ухвалення рішень;

у міській геоінформаційній системі ведуться два шари — пошкодження та об’єкти відновлення — для прозорого планування;

розроблено комплексний План доброчесності, який зараз узгоджують із депутатами та громадськістю.

Як відомо, наприкінці липня голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова заявила про необхідність публічного обговорення Плану доброчесності — стратегічного документа, спрямованого на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування.

Депутат наголосила, що міська влада має отримати фідбек від миколаївців. Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу sov@mkrada.gov.ua.

Після цього Експертно-Громадська рада виконавчого комітету міської ради виступила з ініціативою відкритого громадського обговорення. Відкрите засідання для напрацювання рекомендацій до проєкту «Плану доброчесності» відбудеться 15 серпня 2025 року о 15:00. Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.