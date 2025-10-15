У Черкасах «унікально» приготувались до зими: «В оселях буде плюс навіть у мороз, у блекаут і без газу»

У Черкасах розробили унікальну систему захисту від електричних і газових блекаутів. Фото ілюстративне: Gettyimages

Черкаси стали єдиним містом в Україні, яке розробило комплекс заходів для забезпечення теплом медичних закладів і житлових будинків у разі припинення постачання газу.

Про це в ефірі видання «ВиЧЕрпно» заявив керівник КП «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась.

За його словами, у Черкасах створили багаторівневу систему захисту від електричних блекаутів, зокрема місто має тепер власну генерацію електроенергії. Попри те, що відсутність газу значно ускладнює роботу теплових систем, місто встигло підготуватися і до такого сценарію.

— При газовому блекауті ми забезпечимо теплом міські лікарні, а оселі черкасців — не замерзанням. Тобто температура буде «плюсовою», навіть якщо на вулиці буде «мінус», — пояснив Павло Карась.

Він зазначив, що такі заходи розробили лише виключно в Черкасах. Сам проєкт реалізували завдяки додатковому фінансуванню з міського бюджету та власних коштів підприємства.

— Ми впровадили відповідні технічні рішення, завдяки яким наші системи, а це дизельні пальники, будуть працювати. Однак цими пальниками ми не можемо забезпечити гігієнічний норматив — мінімальну температуру повітря не нижче +18°C (а в кутових кімнатах — не нижче +20°C), що має підтримуватися протягом опалювального сезону. Якщо на вулиці буде мінусова температура, то в оселях буде «плюс», може +8..+10 градусів, залежно від температури зовнішнього середовища, — уточнив керівник підприємства.

Павло Карась наголосив, що основна мета таких заходів — запобігти замерзанню систем теплопостачання та забезпечити хоча б певний мінімальний рівень комфорту для мешканців міста до моменту відновлення газопостачання.

