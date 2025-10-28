До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів

Візит до України міністра МЗС Нідерландів 28 жовтня. Фото: Х, Давід ван Веел

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел 28 жовтня прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х, зазначивши, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Нідерландів.

«День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім’ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором», — написав міністр.

Нагадаємо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що його країна виділяє пакет у 90 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні.