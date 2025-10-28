До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів
- Марія Хаміцевич
•
11:00, 28 жовтня, 2025
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел 28 жовтня прибув з візитом до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі Х, зазначивши, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Нідерландів.
«День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім’ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором», — написав міністр.
Нагадаємо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що його країна виділяє пакет у 90 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні.
