У Москві вимагають від Заходу гарантій результативності зустрічі Путіна й Трампа

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Getty images.

У Москві заявили, що очікують від Заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна матиме «конкретний результат».

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

— Нам теж потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми готові до цього результату, — сказав він.

Сергій Лавров стверджує, що під час попередньої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі російська сторона нібито погодилася з низкою ініціатив, які представив спецпредставник США Стів Віткофф під час свого візиту до Москви. Водночас міністр не уточнив, про які саме ініціативи йдеться.

За його словами, у Кремлі сподіваються, що Дональд Трамп зацікавлений у досягненні довгострокового миру, а не у «створенні передумов для подальшого постачання озброєнь Україні»

Раніше Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті. Він вважає, що зустріч ні до чого не призведе. «Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить», наголосив Дональд Трамп.