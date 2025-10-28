  • вівторок

    28 жовтня, 2025

  • 9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Москві вимагають від Заходу гарантій результативності зустрічі Путіна й Трампа

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Getty images.Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Getty images.

У Москві заявили, що очікують від Заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна матиме «конкретний результат».

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

— Нам теж потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми готові до цього результату, — сказав він.

Сергій Лавров стверджує, що під час попередньої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі російська сторона нібито погодилася з низкою ініціатив, які представив спецпредставник США Стів Віткофф під час свого візиту до Москви. Водночас міністр не уточнив, про які саме ініціативи йдеться.

За його словами, у Кремлі сподіваються, що Дональд Трамп зацікавлений у досягненні довгострокового миру, а не у «створенні передумов для подальшого постачання озброєнь Україні»

Раніше Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті. Він вважає, що зустріч ні до чого не призведе. «Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить», наголосив Дональд Трамп.

Останні новини про: Війна в Україні

До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів
Зеленський: Україна готова воювати ще кілька років, але потребує стабільної підтримки ЄС
Удар по складу фармкомпанії знищив 20% запасу ліків України: можливий дефіцит
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Удар по складу фармкомпанії знищив 20% запасу ліків України: можливий дефіцит
Зеленський: Україна готова воювати ще кілька років, але потребує стабільної підтримки ЄС
До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

На Миколаївщині та Одещині встановлять 5 модульних офісів для лісничих за ₴5,7 млн

1 година тому

«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині

Ірина Олехнович

Головне сьогодні