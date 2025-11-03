  • понеділок

В Одесі проведуть аудит комунальних підприємств і перевірять використання коштів за останні три роки

Фото: Одеська міська рада

В Одесі проведуть аудит комунальних підприємств для оптимізації їхньої структури. В місті також перевірять використання коштів за останні три роки

Про це у понеділок, під час апаратної наради повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак разом із в.о. міського голови Ігорем Ковалем.

Він зазначив, що у місті проведуть повний аудит комунальних підприємств аби усунути дублювання функцій, оптимізувати витрати і визначити основні резерви для економії. За словами Сергія Лисака, потенціал економії від цих дій може сягнути до 300 мільйонів гривень.

Також в Одесі створять спеціальну комісію з перевірки всіх договорів оренди комунального майна — як приміщень, так і земельних ділянок.

Начальник Одеської МВА також зазначив, ту частину працівників, які потраплять під «оптимізацію», залучать до роботи в інших міських структурах.

Як повідомляють в Одеській міській раді, також за результатами наради кожному департаменту доручили протягом трьох тижнів розробити поквартальний план економічного розвитку на 2026 рік та надати аналітику використання коштів за 202-2025 роки.

Нагадаємо, Одеська міська рада затвердила новий склад виконавчого комітету, до якого увійшло 17 осіб, зокрема заступники начальника Одеської міської військової адміністрації (ОМВА).

Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

4 години тому

Зарплати робітничих професій зросли до ₴60 тисяч: найвищі у мулярів, штукатурів, сантехніків

