В Одесі оновили склад виконкому: до нього увійшли заступники голови МВА

До складу виконкому Одеси увійшли заступники голови МВА. Фото: Одеська міська рада

Одеська міська рада затвердила новий склад виконавчого комітету, до якого увійшло 17 осіб, зокрема заступники начальника Одеської міської військової адміністрації (ОМВА).

Рішення ухвалили під час позачергової сесії 30 жовтня.

Як зазначив виконувач обов’язків міського голови, секретар міськради Ігор Коваль, оновлення складу необхідне для забезпечення ефективної взаємодії між міською владою та військовою адміністрацією в умовах воєнного стану.

Очолив виконком Ігор Коваль. До складу увійшли його перший заступник Олександр Філатов, заступники Павло Вугельман, Ганна Позднякова та Валерій Сілін, а також керівники департаментів міськради, представники громадськості та бізнесу.

Серед членів виконкому — директор департаменту комунальної власності Олександр Ахмеров, керівниця юридичного департаменту Інна Поповська, громадська діячка Олена Павлова, директор «Соціальної поліклініки» Олександр Абрамов, викладач юракадемії Артур Аміров, очільник ГО «Національна асоціація медіа» Анатолій Балінов, директорка компанії «Поліграф-детект» Наталія Івашова та керівник юридично-консалтингової компанії «Де-юре» Григорій Тріпульський.

До складу виконкому також увійшли представники Одеської міської військової адміністрації:

Надія Задорожна — перша заступниця начальника ОМВА, раніше працювала в Дніпропетровській ОВА;

Сергій Красиленко — заступник начальника, колишній керівник управління Держаудитслужби в Закарпатській області;

Ольга Лозова — заступниця начальника, до призначення очолювала департамент освіти і науки Дніпровської ОДА;

Геннадій Раскін — заступник начальника, працює в структурах одеської влади з 2005 року.

Позбавлення мера Одеси українського громадянства

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.