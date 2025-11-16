Президент Фінляндії назвав скасування зустрічі Трампа й Путіна втраченою можливістю для Кремля

Александр Стубб назвав скасування зустрічі Трампа й Путіна «стратегічною помилкою» РФ. Фото: Pierre Crom, Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що зірвана зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна у Будапешті стала черговою «стратегічною помилкою» кремля.

Про це він розповів в інтерв’ю Associated Press.

У середині жовтня Білий дім оголосив про підготовку переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна, однак менш ніж за тиждень зустріч несподівано скасували. За словами Александра Стубба, рішення ухвалили після розмови держсекретаря США Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Під час цього контакту, припустив Александр Стубб, американська сторона зрозуміла, що «росіяни не зрушили ні на крок» і подальша зустріч не мала сенсу.

Александр Стубб наголосив, що цей крок став «втраченою можливістю» для Москви. За його словами, Дональд Трамп продовжує балансувати між прагненням налагодити контакт із Путіним та бажанням посилити на нього тиск. Такий самий підхід, зазначив він, спостерігається і щодо президента України Володимира Зеленського.

Президент Фінляндії підкреслив, що для реального просування до миру в Україні західним лідерам та США необхідно суттєво збільшити тиск на Кремль, аби змінити стратегічне мислення Путіна. На його думку, ключовими умовами для припинення вогню є гарантії безпеки для України, відновлення економіки та певний прогрес у територіальних питаннях.

Александр Стубб також визнав, що не очікує прориву в перемовинах до кінця року, але сподівається, що підготовчі процеси можуть розпочатися до березня.

Окремо він звернув увагу на корупційний скандал в українській енергетиці й закликав Володимира Зеленського оперативно завершити розслідування, наголосивши, що ситуація може бути використана Росією у своїх інтересах. Водночас Александр Стубб закликав європейських партнерів посилити військову та фінансову допомогу Україні, яка продовжує стримувати російські атаки та поступовий тиск на фронті.

Нагадаємо, що Фінляндія ухвалила рішення про відправлення Україні нового, 30-го пакета військової допомоги загальною вартістю близько 52 мільйонів євро. Зазначається, що пакет допомоги складатиметься переважно з нових замовлень фінських оборонних компаній.