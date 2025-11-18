Сєнкевич передав дрони підрозділу однопартійця, а партія «Пропозиція» назвала це їх внеском у оборону України

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та військовослужбовець Назарій Поліщук. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський міський голова та співзасновник політичної партії «Пропозиція» Олександр Сєнкевич передав дрони для підрозділу з Рівненщини, у якому служить його однопартієць Назарій Поліщук.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті партії «Пропозиція» та у партійних соцмережах.

Там передачу дронів підрозділу ЗСУ називають «допомогою від колег по партії», хоча відомо, що дрони закуповуються з бюджету Миколаєва та є щонайменш допомогою від громади Миколаєва, а не партії «Пропозиція».

«Така допомога від колег по партії є важливим сигналом єдності та спільної роботи заради оборони країни», — цитує партійний сайт слова Назарія Поліщука, однопартійця Олександра Сєнкевича, який прийняв партію дронів.

Скриншот з офіційного сайту партії «Пропозиція»

Далі зазначається, що передачі дронів від «пропозиціонерів» до «пропозиціонерів» є внеском партійної команди у обороноздатність держави.

«Передача дронів стала черговим прикладом взаємодії команд «Пропозиції» у різних регіонах України та їхнього внеску посилення обороноздатності держави», — вказується у повідомленні партії.

При цьому на офіційних сторінках Миколаївської міської ради та мера Миколаєва відсутня інформація про політичне забарвлення дронів, які передають один одному однопартійці. Політичний контекст про «партійний внесок» в обороноздатність є лише у повідомленнях «Пропозиції».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич навпаки акцентує, що дрони з бюджету для ЗСУ — це внесок громади Миколаєва.

«Громада і надалі буде підтримувати захисників, адже ми передаємо не тільки дрони, а й робимо важливі речі, про які розкажемо вже після нашої перемоги», — написав Олександр Сєнкевич у Telegram.

Скриншот з телеграм-каналу Олександра Сєнкевича

Раніше «МикВісті» вже вказували, що інформаційні ресурси партії «Пропозиція» приписали до своїх заслуг також будівництво водогону у Миколаїв, вказавши, що до цього доклали зусиль «пропозиціонери» Сергій Сухомлин та Олександр Сєнкевич, хоча роботи фінансувалися з державного бюджету, а не партійних фондів.