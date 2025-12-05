США хочуть, щоб Європа взяла оборону НАТО на себе до 2027 року, — Reuters

США хочуть, щоб Європа взяла оборону НАТО на себе до 2027 року. Фото ілюстративне: AP Photo

США закликають європейських союзників по НАТО до 2027 року самостійно забезпечувати звичайну оборону Альянсу. Йдеться і про розвідку, і про ракетні можливості.

Як повідомляє Reuters, цей сигнал Вашингтон передав цього тижня під час зустрічі працівників Пентагону з європейськими делегаціями. Європейські представники вважають такі строки нереалістичними.

У Пентагоні сказали, що США незадоволені тим, як Європа зміцнює свою оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Американські посадовці попередили: якщо Європа не встигне виконати вимоги до 2027 року, Вашингтон може вийти з частини координаційних механізмів оборони НАТО.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО мають збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу.

Так, у відповідь на питання журналістки, американський лідер сказав, що країни-члени НАТО повинні збивати літаки Росії у разі, коли ті порушують повітряний простір Альянсу.