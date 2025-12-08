  • понеділок

    8 грудня, 2025

  • Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У США, Росії та України немає єдиної позиції щодо Донбасу, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: FacebookПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook

Під час мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни Україна, США та Росія досі не узгодили ключове територіальне питання — майбутнє Донецької області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Глава держави зазначив, що погляди Києва, Вашингтона та Москви на врегулювання ситуації на Донбасі все ще суттєво різняться.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Є бачення США, Росії та України — і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу, — підкреслив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від США. За словами президента, для України ключовим все ще залишається питання майбутньої підтримки західних партнерів у разі нового вторгнення.

— Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери? — зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський нібито навіть не ознайомився з документом.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що вже сьогодні надасть президенту Володимиру Зеленському повний звіт про останній етап переговорів із представниками Сполучених Штатів.

Останні новини про: Війна в Україні

РФ атакувала 26 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей
Умєров обіцяє сьогодні проінформувати Зеленського про хід мирних перемовин
Збитки майже ₴14 млрд: атаки РФ спричинили масштабне забруднення Сухого лиману на Одещині
Реклама

Читайте також:

новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини

У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Збитки майже ₴14 млрд: атаки РФ спричинили масштабне забруднення Сухого лиману на Одещині
Умєров обіцяє сьогодні проінформувати Зеленського про хід мирних перемовин
РФ атакувала 26 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Жителі будинку, які місяць без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу

6 годин тому

Графік відключень світла на 8 грудня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні