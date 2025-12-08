У США, Росії та України немає єдиної позиції щодо Донбасу, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook

Під час мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни Україна, США та Росія досі не узгодили ключове територіальне питання — майбутнє Донецької області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Глава держави зазначив, що погляди Києва, Вашингтона та Москви на врегулювання ситуації на Донбасі все ще суттєво різняться.

— Є бачення США, Росії та України — і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу, — підкреслив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від США. За словами президента, для України ключовим все ще залишається питання майбутньої підтримки західних партнерів у разі нового вторгнення.

— Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери? — зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський нібито навіть не ознайомився з документом.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що вже сьогодні надасть президенту Володимиру Зеленському повний звіт про останній етап переговорів із представниками Сполучених Штатів.