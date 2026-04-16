У обласній раді відбулося засідання 35-ї позачергової сесії. Фото: Миколаївська облрада

У четвер, 16 квітня, відбулося засідання 35-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, під час якого розглянули 33 питання порядку денного. У роботі сесії взяли участь 45 депутатів. Усі питання попередньо опрацювали на засіданнях постійних депутатських комісій та підтримали на Президії обласної ради.

Під час засідання депутати ухвалили низку важливих рішень, зокрема:

Надали згоду на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу Пологового будинку №3 з власності Миколаївської громади до обласної власності. Надалі заклад планують реорганізувати шляхом приєднання до КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради. Рішення дозволить посилити спроможність госпітальної мережі, ефективніше використовувати ресурси та залучати міжнародну підтримку. Крім того, це сприятиме збереженню робочих місць і стабільній виплаті заробітної плати медичним працівникам.

Затвердили новий герб та прапор Миколаївської області. Раніше члени Ради з питань геральдики розглянули різні ескізні варіанти символіки, які пройшли геральдичну експертизу та отримали фахові висновки Українського геральдичного товариства. Наступним етапом стало громадське обговорення, під час якого врахували думку жителів області та військових. За результатами голосування депутати підтримали варіант із зображенням Святого Миколая.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик представив звіт про діяльність за 2025 рік та перший квартал 2026 року. Ознайомитися зі звітом можна на офіційному сайті обласної ради, де оприлюднені ключові показники роботи за різними напрямками.

Також затвердили Антикорупційну програму Миколаївської обласної ради на 2026–2028 роки.

«Програма спрямована на запобігання та протидію корупції у діяльності обласної ради, підвищення рівня прозорості та відкритості, а також зміцнення довіри громадян до органів місцевого самоврядування», – зазначив очільник облради.

Підтримали рішення щодо визнання повноважень нової депутатки Миколаївської обласної ради Катерини Стоколяс, яка увійшла до складу депутатського корпусу замість депутатки Віри Миронової від політичної партії «Пропозиція».

Окремо підтримали низку звернень до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Зокрема, щодо офіційного визнання на державному рівні «Прапора Надії» – символу солідарності з родинами військовополонених, зниклих безвісти та депортованих українців.

Крім того, ухвалили звернення щодо надання статусу памʼятки історії національного значення об’єкту «Памʼятний знак на місці розстрілу мирних жителів» у селі Богданівка, вдосконалення механізму компенсації витрат на оплату електроенергії для ВПО, відновлення функціонування Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг, виділення коштів з державного бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації з розчистки русла річки Мертвовод, а також недопущення обмеження діяльності підприємців у звʼязку із запровадженням обовʼязкової сплати ПДВ для платників єдиного податку.

Переглянути запис засідання можна за посиланням – https://youtu.be/tgCcepPlPKg?si=4vk7EkyhiF3CfU86