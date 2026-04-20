 Ірландія готує нові правила для українських біженців

Ірландія хоче скоротити підтримку українських біженців і пропонує гроші за повернення додому

Ірландія готує нові правила для українських біженців. Фото: tsnІрландія готує нові правила для українських біженців. Фото: tsn

Уряд Ірландії розглядає можливість припинення програм розміщення українських біженців та планує запропонувати їм фінансову допомогу за добровільне повернення в Україну.

Як пише hromadske з посиланням на Times, ірландські посадовці обговорюють кілька варіантів змін: від повного скасування тимчасового захисту до запровадження підтримки лише для переселенців із найбільш постраждалих регіонів України.

Міністр з питань міграції Колм Брофі повідомив, що уряд має намір розірвати контракти приблизно з 16 тисячами українців, які нині проживають у наданому державою житлі. За його словами, це планують зробити протягом наступних 12 місяців.

«Це те, що ми хочемо по-справжньому закінчити. Їм доведеться піти, тому що ми будемо припиняти контракти», — зазначив він.

Наразі українці можуть отримати 2,5 тисячі євро на особу або 10 тисяч євро на сім’ю, якщо погоджуються повернутися додому. Міністр додав, що новий пакет допомоги буде «таким самим щедрим», як і підтримка, яку надавали після прибуття біженців до Ірландії.

За даними видання, з лютого 2022 року тимчасовий захист в Ірландії отримали понад 125 тисяч українців. Водночас із липня 2022 року по березень 2026 року держава виплатила понад 438 мільйонів євро громадянам Ірландії за розміщення близько 64 тисяч українців.

Розмір компенсацій для приймаючих сімей змінювався: спочатку це було 400 євро на місяць, згодом виплати підвищили до 800 євро, а нині їх зменшили до 600 євро. Уряд розглядає можливість повернення до рівня 400 євро.

«Якщо люди можуть утримувати себе самостійно, я не розумію, чому платники податків мають витрачати мільйони», — заявив Колм Брофі.

Нагадаємо, що станом на січень 2026 року за межами України перебуває 5,6 мільйона українських біженців. Із них близько чотирьох мільйонів виїхали через західні кордони країни.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через атаки пошкоджено 29 будинків, є загиблий і поранені
Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП

У Коблевому військові облаштовують берегову оборону: пляж укріпили «їжаками» та колючим дротом

У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань

