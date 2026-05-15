У повітряному просторі Фінляндії зафіксували невідомий дрон: роботу аеропорту тимчасово обмежили та закрили небо

Вранці 15 травня у повітряному просторі Фінляндії зафіксували невідомий безпілотник. Через інцидент тимчасово закрили небо та зупинили роботу аеропорту.

Про це повідомляє Yle.

Дрон помітили на ділянці між Гельсінкі та Порвоо. Місцевих мешканців закликали не виходити на вулицю та триматися подалі від вікон, проте вже о 07:06 загрозу скасували.

Президент країни Александр Стубб запевнив, що прямої військової небезпеки немає.

Це вже шостий подібний випадок у Фінляндії за останні місяці. Попередній інцидент стався 3 травня поблизу кордону з Росією. Попри порушення кордону, фінські військові не збивають такі апарати, оскільки чинне законодавство забороняє подібні дії у мирний час.

Наразі правоохоронці з'ясовують походження безпілотника та мету його перебування у фінському небі.

Варто нагадати, що напередодні уряд Німеччини ухвалив закон, який надає поліції право збивати безпілотники, що становлять загрозу безпеці або порушують повітряний простір країни. Тепер документ мають розглянути в парламенті.