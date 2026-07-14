Болгарія виходить із «коаліції охочих» та не підтримуватиме нову військову допомогу Україні

Румен Радєв заявив, що Болгарія виходить із «коаліції охочих». Фото: Getty Images, Global Images Ukraine

Болгарія виходить зі складу «коаліції охочих» і не планує підтримувати нові ініціативи щодо військової допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Болгарія не брала участі в останній зустрічі лідерів «коаліції охочих» у Парижі, під час якої, зокрема, оголосили про створення Антибалістичної коаліції.

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— Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його продовженні військовим шляхом, а в сильній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації, — заявив Румен Радєв.

Прем'єр також відкинув звинувачення у проросійській позиції. Він заявив, що виступає за «прагматичні» відносини з Кремлем.

«Коаліція охочих» — це об'єднання країн, створене у 2025 році з ініціативи Франції та Великої Британії. Його учасники координують військову допомогу Україні та обговорюють можливі гарантії безпеки після завершення війни. До коаліції входить понад 30 держав.