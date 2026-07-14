 Болгарія виходить із «коаліції охочих» та не підтримуватиме нову військову допомогу Україні

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Головна Новини Політика 22:10, 14 липня, 2026

Болгарія виходить із «коаліції охочих» та не підтримуватиме нову військову допомогу Україні

Румен Радєв заявив, що Болгарія виходить із «коаліції охочих». Фото: Getty Images, Global Images UkraineРумен Радєв заявив, що Болгарія виходить із «коаліції охочих». Фото: Getty Images, Global Images Ukraine

Болгарія виходить зі складу «коаліції охочих» і не планує підтримувати нові ініціативи щодо військової допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Болгарія не брала участі в останній зустрічі лідерів «коаліції охочих» у Парижі, під час якої, зокрема, оголосили про створення Антибалістичної коаліції.

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— Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його продовженні військовим шляхом, а в сильній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації, — заявив Румен Радєв.

Прем'єр також відкинув звинувачення у проросійській позиції. Він заявив, що виступає за «прагматичні» відносини з Кремлем.

«Коаліція охочих» — це об'єднання країн, створене у 2025 році з ініціативи Франції та Великої Британії. Його учасники координують військову допомогу Україні та обговорюють можливі гарантії безпеки після завершення війни. До коаліції входить понад 30 держав.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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