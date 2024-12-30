Підприємці Миколаївщини можуть отримати енергетичні набори для роботи під час блекаутів

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Підприємці Миколаївщини та ще п’яти областей України можуть отримати енергетичні набори, які допоможуть працювати під час блекаутів.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, у рамках програми «Енергетична стійкість для бізнесу» планують передати 60 таких наборів. Вони складаються з зарядної станції, генератора та павербанку.

Подати заявку на участь можуть бізнесмени з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Зазначається, що підприємство має бути активним останні три місяці та не мати ознак банкрутства. Заявки приймаються до 9 січня 2025 року.

Більше деталей про програму та форма для заповнення заявки доступні за посиланням.

Нагадаємо, що у листопаді через тривале знеструмлення внаслідок обстрілів енергетики, один з «Пунктів незламності» у Миколаєві прийняв більше однієї тисячі людей протягом дня.