Безбар'єрна освіта: інклюзивно-ресурсні центри Миколаївщини

У Миколаївській області діти з особливими освітніми потребами мають змогу здобувати освіту без перешкод. Освітні послуги надаються з урахуванням потреб та можливостей дітей і в офлайн, і в онлайн-форматах.

На підтримку інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливими освітніми потребами на початок 2025 року в області функціонували 27 інклюзивно-ресурсних центрів. А у лютому, попри підвищену небезпеку в області, рішенням сесії Куцурубської сільської ради було створено «Інклюзивно-ресурсний центр Куцурубської сільської ради Миколаївської області». Станом на зараз на Миколаївщині функціонують 28 ІРЦ.

Розширення мережі ІРЦ в області дозволяє раніше виявляти порушення розвитку, затримки, особливості поведінки. Зростає відсоток дітей, які отримують доступ до необхідної підтримки. ІРЦ мають архітектурну доступність. Забезпечено безпроблемне та безпечне пересування усім категоріям.

Комплексна оцінка розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі є критично важливою для забезпечення права дитини на освіту та створення для неї індивідуальної програми розвитку. Ця оцінка дозволяє виявити особливі освітні потреби дитини, визначити їх характер та ступінь, а також розробити відповідні рекомендації для навчання та підтримки. Станом на 1 серпня 2025 року комплексну оцінку вже пройшли 696 дітей.

Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів продовжують співпрацю із закладами дошкільної та загальної середньої освіти області. Систематично відбуваються команди психолого-педагогічного супроводу.

У 49 громадах створено інклюзивні групи та класи для дітей з особливими освітніми потребами. Станом на сьогодні інклюзивним навчанням в Миколаївській області охоплено 1704 дитини з особливими освітніми потребами. Так, створено максимально доступні умови для забезпечення доступу до навчання кожній дитині, враховуючи її потреби.