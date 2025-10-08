Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Студію графічного дизайну та 3D-друку соціального підприємства «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві відкрили в лютому цього року. Це освітній простір, де можна навчатися, працювати над проєктами у сфері дизайну, урбаністики, архітектури та створювати власні моделі за допомогою сучасних технологій.

Про це пишуть «МикВісті».

Керівник студії Денис Гончарук зазначив, що простір працює як соціальне підприємництво. Там організовують заняття з 3D-моделювання і друку для школярів, студентів та дорослих.

— Ця студія відкрилася в лютому 2025 року, тоді ж стартував курс з 3D-моделювання та друку. Його можуть відвідувати люди різного віку — від учнів шкіл до дорослих. На перший погляд може здатися, що головне — це сам 3D-друк, але насправді це лише інструмент для реалізації ідей. Ця студія — це соціальне підприємництво і ми маємо два напрямки: навчання людей та продаж друкованих деталей, — каже керівник студії 3D-друку Денис Гончарук.

До студії прагнуть залучати молодь Миколаївщини — ветеранів і ветеранoк, студентів, переселенців та громадських активістів — аби включати їх у процеси відновлення та розвитку громад області. Тут проводять освітні курси та майстер-класи, під час яких учасники отримують нові знання й створюють власні проєкти та концепції.

— Мені дуже сподобалось починати роботу в чаті GPT. Я задала параметри, що я хочу бачити на малюнку, і він згенерував, — розповіла Яна, учениця курсу. — Наприклад, вазон. Я робив його у FUSION 360. І там було складніше робити його, тому що треба було спочатку зробити куб. Потім зробити в нього ще один куб, щоб внутрішність йому зробити, дно, — ділиться своїм досвідом учень курсу Дмитро.

Учениця Олена проходить навчальний курс 3D-друку, щоб надалі ці знання допомагали їй навчати дітей з особливими потребами. Для них важливо мати можливість працювати з новими технологіями, які роблять навчальний процес більш захопливим і доступним, каже жінка.

— По-перше, це були базові знання: тепер я розумію, з якого боку можна підійти до принтера, які матеріали використовувати та як вони поводять себе в роботі, — розповіла учениця курсу Олена.

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Керівник студії Денис зазначив, що найбільше його надихає прогрес учнів, які від перших занять до завершення курсу демонструють впевненість і результат.

— Я бачив на їхніх обличчях: спочатку був переляк, а на останніх заняттях — посмішки від того, що вони вже вміють і розуміють, що створили щось власними руками. Моє щире бажання — щоб кожен учень після закінчення курсу зміг реалізувати будь-яку свою ідею за допомогою знань, отриманих тут, — підкреслив Денис Гончарук.

Простір вдалося відкрити завдяки співпраці громадської організації «Центр освіти і навчання дорослих «Південь» з міжнародними партнерами: DVV International в Україні, ADRA, Креді Агріколь Банком, AFUCO, Урядом Данії та ПРООН.

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Соціальне підприємство «Майстерня таврійського розпису» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві презентували виставку робіт учасників міжнародного проєкту «Art against the clock». Тут українська молодь через мистецтво намагалася осмислити вплив політики, історії та культури на своє життя й формування, як особистості.