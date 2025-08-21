Art against the clock: у Миколаєві відкрили виставку молодіжних робіт

Виставка "Art against the clock". Фото: МикВісті

У середу, 20 серпня, в Миколаєві презентували виставку робіт учасників міжнародного проєкту «Art against the clock». Тут українська молодь через мистецтво намагалася осмислити вплив політики, історії та культури на своє життя й формування, як особистості.

На базі Українсько-данського молодіжного дому представили 10 робіт, створених всього за 24 години, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Виставка "Art against the clock" в Миколаєві. Фото: МикВісті Виставка "Art against the clock" в Миколаєві. Фото: МикВісті

Виставка об’єднала у собі найрізноманітніші напрямки самовираження молоді: були не лише картини, а й колажі, макети, анімація, есе, вірші та навіть танцювальні перформанси. У кожній із робіт митці намагалися зафіксувати як частинку себе, так і показати те, через що наразі проходить український народ.

Мініатюрна Миколаївська ОВА. Фото: МикВісті

Особливу увагу відвідувачів привернула мініатюрна версія будівлі Миколаївської ОВА, у яку 29 березня 2022 року влучила російська ракета.

Відвідувач виставки Дмитро. Фото: МикВісті

Виставку відвідали десятки миколаївців різного віку. Серед них було багато небайдужої молоді, яка переконана, що мистецтво не може існувати поза політикою.

— Я особисто вважаю, що мистецтво пов’язано з політикою, так само, як і з будь-чим у нашому житті. Це те, як ми відтворюємо власний досвід, власні почуття.— поділився відвідувач Дмитро.

Проєкт «Art against the clock» реалізується активною молоддю з організації Коледжі об'єднаного світу (UWC). За словами організаторки Вероніки Шелдагаєвої, окрім Миколаєва, подібну виставку проводять наразі й в Туреччині. До експозиції, окрім локальних виставок, в онлайн режимі долучать роботи учасників з інших країн світу: Замбії, Польщі, Німеччини, Молдови, Лівану, Греції .

Вероніка Шелдагаєва. Фото: МикВісті

Вероніка наголошує, що для її друзів і колег це був перший досвід в проведені подібних заходів.

— Мені хотілось дати моїм друзям з UWC цей проєктний досвід. Я робила проєкти до цього в Україні, а для них же це було щось нове. Вони завжди казали «це страшно», це «нереально» і мені захотілося їм допомогти прийти в цю сферу.— наголосила вона

На думку дівчини, ця виставка допоможе молоді з різних куточків світу лише прорефлексувати щодо їхнього життя, але й краще зрозуміти умови життя один одного.

— Дуже цікаво дивитися, те, як в міжнародному плані історія, політика культура різні, проте коли мова йде про впливи на особистість – то люди вони схожі. Вони починають знаходити певні точки дотику через ці роботи, розуміти краще з підписів, що відбувається. У Туреччині, можливо не кожен знає, що таке Миколаївська ОВА і в чому її історія, проте в них тепер буде об’єкт такий на виставці, який допоможе їм познайомитися. — зауважила Вероніка

Організатори наголосили, що після офлайн-виставки в Миколаєві частину робіт у майбутньому представлять ще й на виставці «Amplify» у Нідерландах.

Виставка "Art against the clock" у Миколаєві. Фото: МикВісті

